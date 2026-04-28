Sonneberg: Eine Schule feiert das gute Miteinander

Gute Versorgung für die Festgäste. Foto: privat

Der Auftakt des Tages hätte kaum passender sein können. In einer gemeinsamen Sternwanderung machten sich die Klassen fünf bis acht, begleitet von ihren Lehrern sowie zahlreichen Familienmitgliedern, aus unterschiedlichen Richtungen gemeinsamen auf den Weg zur Schule. Dieser Moment der Ankunft war mehr als nur der Beginn eines Festes, er war ein bewegendes Symbol dafür, was diese Schulgemeinschaft ausmacht: Zusammenhalt, Miteinander und das Gefühl, gemeinsam auf dem richtigen Weg zu sein. „Doch es ging uns in diesem Jahr nicht um ein klassisches Schulfest. Mit viel Teamgeist engagierten sich unsere 9. Klassen an verschiedenen Projekten rund um das Schulgelände. Überall wurde angepackt, gestaltet und gelacht – ein lebendiges Zeichen, wie sehr sich alle mit ihrer Schule verbunden fühlen“, würdigt Isabel Kämpfer. So wurden unter anderem die Hochbeete wiederbelebt, der Reblehrpfad gepflegt und das „Klassenzimmer im Grünen“ weiter ausgestaltet – alles im Sinne eines nachhaltigen und praxisnahen Lernens.