Sonneberg: Eine Schule feiert das gute Miteinander

Ein besonderes Schulfest gab es für die Mädchen und Jungen der Sibylle-Abel-Schule Sonneberg am Samstag im Zeichen der Erinnerung an die Namensgeberin.
Am vergangenen Samstag herrschte bereits in den frühen Morgenstunden ein reges Treiben an der Sibylle-Abel-Schule. Zahlreiche Kinder, Familienmitglieder und Lehrkräfte versammelten sich auf dem Schulgelände – und das aus gutem Grund. „Das Schulfest stand ganz im Zeichen von Bewegung, Umweltbewusstsein und gemeinschaftlichem Engagement, zugleich aber auch im ehrenden Gedenken an Sibylle Abel, der Namensgeberin der Schule. Ihr Todestag jährte sich am 26. April zum zehnten Mal“, so Isabel Kämpfer, Sprecherin der Schule.
Sibylle Abel setzte sich zeitlebens mit großem Engagement für Kinder und Jugendliche ein. Ihr Einsatz, ihre Fürsorge und ihre Überzeugung, junge Menschen zu stärken und zu begleiten, prägen die Schulgemeinschaft bis heute. Gerade an einem Tag, der von Zusammenhalt, Aktivität und Miteinander geprägt ist, wird deutlich, wie lebendig ihre Werte geblieben sind. Die Schule trägt ihren Namen mit Stolz und sieht es als Auftrag, ihr Andenken im Alltag weiterzuführen.
Der Auftakt des Tages hätte kaum passender sein können. In einer gemeinsamen Sternwanderung machten sich die Klassen fünf bis acht, begleitet von ihren Lehrern sowie zahlreichen Familienmitgliedern, aus unterschiedlichen Richtungen gemeinsamen auf den Weg zur Schule. Dieser Moment der Ankunft war mehr als nur der Beginn eines Festes, er war ein bewegendes Symbol dafür, was diese Schulgemeinschaft ausmacht: Zusammenhalt, Miteinander und das Gefühl, gemeinsam auf dem richtigen Weg zu sein. „Doch es ging uns in diesem Jahr nicht um ein klassisches Schulfest. Mit viel Teamgeist engagierten sich unsere 9. Klassen an verschiedenen Projekten rund um das Schulgelände. Überall wurde angepackt, gestaltet und gelacht – ein lebendiges Zeichen, wie sehr sich alle mit ihrer Schule verbunden fühlen“, würdigt Isabel Kämpfer. So wurden unter anderem die Hochbeete wiederbelebt, der Reblehrpfad gepflegt und das „Klassenzimmer im Grünen“ weiter ausgestaltet – alles im Sinne eines nachhaltigen und praxisnahen Lernens.
Ein besonderer Dank gilt dem Förderverein der Schule, dessen Unterstützung eine Veranstaltung in dieser Größenordnung erst möglich macht. Ebenso trugen die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, Lehrkräfte sowie zahlreiche engagierte Eltern maßgeblich zum Gelingen des Festes bei.