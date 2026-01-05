Welch ein außergewöhnliches Konzerterlebnis. Zum Neujahrskonzert erschien die koreanische Pianistin, Komponistin und Singer-Songwriterin Younee zum zweiten Mal auf der Sonneberger Bühne und sorgte für ein spektakuläres Erlebnis für alle Sinne. Musikalität, Spielfreude, Humor, Frohsinn und technische Virtuosität performten ein Brillantfeuerwerk musikalischer Raketen, die den Fachmann zum Staunen und den Amateur zum Wundern brachten.