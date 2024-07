Donnerstag ist Wochenmarkt in Sonneberg und eine Zeit, in der auch etwas mehr Menschen in der City anzutreffen sind. Den Donnerstag nutzten diesmal erst am Vormittag Mitglieder des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und am Nachmittag Mitarbeiter des Thüringer Landtags, um mit den Sonnebergern ins Gespräch zu kommen. Die anstehende Landtagswahl war Thema und auch räumlich ziemlich präsent. Neben dem Gewerkschaftsbund hatten Mitglieder der Linken und Wahlkreiskandidatin Susanna Karawanskij ihren Wahlwerbestand aufgebaut und beim DGB schaute auch SPD-Kandidat Thomas Hofmann vorbei.