Das Schauerwetter war zwar durch, als am Sonnabend das traditionelle Fest zur Sommersonnenwende in der Köppelsdorfer Flutmulde Anlauf nahm. Doch gut aushalten und zuprosten ließ es sich – sicher ist sicher – vor allem unterm Zeltdach. Gleichauf den Vorjahren waren rund 250 Besucher der Einladung des Köppelsdorfer Feuerwehrvereins um Sascha Oberender gefolgt. Diese genossen ab 20.30 Uhr ein prasselndes Vergnügen, als der in den vergangenen Tagen aufgeschichtete und ansehnliche Holzstoß in Flammen aufging. Musikalisch umrahmt würde das fröhliche Stelldichein von DJ Tom Decay mit einem Mix aus aktuellen Hits und Klassikern. Bis gegen 1 Uhr hielt es die Nachtschwärmer vor Ort. Eine insgesamt gelungene Veranstaltung resümiert Oberender in der Rückschau. Wenngleich der Vorstand dennoch eine gewisse Enttäuschung darüber anmerkt, dass so manche Zeitgenossen zu erleben waren, die ihre Getränke im Rucksack mit zur Party brachten, anstatt sich wie erhofft an den Versorgungsständen der Gastgeber zu versorgen um so ihren Beitrag zu leisten, auf dass wirklich alle auf ihre Kosten kamen.