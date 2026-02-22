Ein Sack voll Mäuse ist nichts gegenüber einem von Besuchern überfüllten Saal, in dessen Vordergrund sich alle Kinder zu einer Rhythmuslehrstunde versammelt haben. Eng an eng standen die Gäste, Familien und Lehrer, eng an eng saßen aber auch die Mitmachkinder in den ersten Reihen. Größere hielten ihre akustischen oder E-Gitarren bereit. Vorspieler waren Samuel an der Gitarre, Petra Adelbert an der kleinen Trommel. Begleitet wurden alle Akteure von der „jüngsten Band“ Sonnebergs und Umgebung, von der „Bananenbrotbande“, an den E-Gitarren, dem E-Bass und vor allem den Drums.