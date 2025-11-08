Sonneberg: Ein neues Logo für die Musikschule

 
Gestalterinnen der SBBS Sonneberg erschaffen eine moderne Bildmarke über ein Schulprojekt.

Die Schülerinnen der Gestalter-Klasse am Beruflichen Gymnasium der SBBS mit Fachlehrerin Franziska Laue (hinten, 3.v.r.), der stellvertretenden SBBS-Schulleiterin Elke Herrling (hinten l.) und Musikschulleiterin Petra Adelbert (hinten r.) mit dem Rollbanner, auf dem das neue Logo der Musikschule prangt. Foto: LRA SON

Die Musikschule des Landkreises Sonneberg freut sich über ein neues, zeitgemäßes Logo. Erdacht und umgesetzt wurde es über ein Schulprojekt durch Schülerinnen der Fachrichtung Gestaltungs- und Medientechnik am Beruflichen Gymnasium der Staatlichen Berufsbildenden Schule Sonneberg (SBBS).

Unter der Leitung von Fachlehrerin Franziska Laue entwickelten die Schülerinnen der 13. Klasse zunächst individuelle Entwürfe für das neue Logo sowie ergänzend für einen Rollbanner und einen Briefkopf. „Alle Schülerinnen setzten unsere Ideen und Wünsche mit viel Kreativität und Gespür für Design um. Unser Team war begeistert von den kreativen und sehr ansprechenden Arbeiten – die Entscheidung fiel uns wirklich nicht leicht“, unterstreicht Musikschulleiterin Petra Adelbert. Aus den allesamt gelungenen Entwürfen fiel die Wahl schließlich auf den Logoentwurf von Maja Wendel und auf das Rollbanner von Madleen Graf, die somit bleibende Werte erschaffen haben.

Die Musikschule und der Landkreis Sonneberg bedanken sich herzlich bei Fachlehrerin Franziska Laue und bei ihren Schülerinnen für ihr großes Engagement und die hervorragenden Ergebnisse.