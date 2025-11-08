Sonneberg: Ein neues Logo für die Musikschule

Unter der Leitung von Fachlehrerin Franziska Laue entwickelten die Schülerinnen der 13. Klasse zunächst individuelle Entwürfe für das neue Logo sowie ergänzend für einen Rollbanner und einen Briefkopf. „Alle Schülerinnen setzten unsere Ideen und Wünsche mit viel Kreativität und Gespür für Design um. Unser Team war begeistert von den kreativen und sehr ansprechenden Arbeiten – die Entscheidung fiel uns wirklich nicht leicht“, unterstreicht Musikschulleiterin Petra Adelbert. Aus den allesamt gelungenen Entwürfen fiel die Wahl schließlich auf den Logoentwurf von Maja Wendel und auf das Rollbanner von Madleen Graf, die somit bleibende Werte erschaffen haben.