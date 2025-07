Sonneberg: Ein kulturelles Muss für Lennon-Fans

Volkwin Müller, durch eigene CDs und verschiedene TV- und Radioproduktionen als Singer-Songwriter bekannt, sorgt mit seinem gefühlvollen Gesang, seinem kunstvollen Gitarrenspiel, sowie seinem Fußschlagzeug für knisternde Live-Atmosphäre. Dabei spielt er ganz persönliche Neuinterpretationen von Lennon-Songs, die auf seinem Album „Strawberry Songs“ mit Künstlern wie Julian Dawson, Purple Schulz, Klaus Weiland, Uli Bögershausen etc. eingespielt wurden und das von der Fachpresse hervorragende Kritiken erhielt. „All You Need Is Love – Lennons letzte Jahre“ ist ein bewegender, sehr persönlicher Rückblick auf die Pop-Ikone John Lennon.