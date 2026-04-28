100 Jahre mögen einem viel erscheinen. Angesichts des Alters des Universums von zig Milliarden Jahren ist es aber eigentlich nur ein kurzer Augenblick, sozusagen eine rasche Sternschnuppe. Dennoch steckt dahinter ein enormes Maß wissenschaftlicher Pionierarbeit an jener Institution, die Sonneberg über die Landesgrenzen hinaus auf der ganzen Welt bekannt machte: Als solche ist die Sternwarte Sonneberg längst Teil des globalen Gesprächs über die Fragen des Universums.