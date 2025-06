Ein Teddy muss schon was abkönnen. Und sei’s als Assistent eines Zauberers. Roland Wozniak jedenfalls ließ zur Eröffnung des Spielmeile-Festes am Donnerstag so einem Plüsch-Gesellen einen wahrhaft magischen Moment angedeihen. Den gut anderthalb Meter großen Bären zog der Illusionist von einer auf die andere Sekunde erst aus einem Mini-Köfferchen. Um das gute Stück hernach im nächsten Moment in einem kleinen Korb wieder schlafen zu legen. Knautschzonen-Tests gehören für Knuddeltierchen zwar bekanntlich zum Leben. Aber daraus eine Show zu machen, braucht’s eben die 50 Jahre Bühnenerfahrung, die der Steinacher in seiner Biografie stehen hat. Das Publikum belohnte all die Tricks und flotten Sprüche zur Eröffnung des Festes auf dem Freigelände vorm Deutschen Spielzeugmuseum entsprechend mit ordentlich Beifall.