Immer donnerstags treffen sich die Mitglieder des Rotary Clubs Sonneberg zu Vorträgen über die unterschiedlichsten Themen. Wenn dabei in die Musikschule des Landkreises Sonneberg eingeladen wird, ist allen Beteiligten klar, worum es geht. Musikschulleiterin Petra Adelbert betont allerdings mit einem schelmischen Lächeln: „Ich selbst trage nicht vor, ich lasse vortragen.“ Für sie ist das wohl eine ihrer leichtesten Übungen, denn schließlich lernen in der Einrichtung am Weißen Rangen zahlreiche Musikschüler aller Altersklassen – von den Jüngsten in der musikalischen Früherziehung bis zum Ruheständler am Saxofon, von Gesang bis Schlagzeug, sowohl als Solisten als auch im Chor, Orchester oder einer Band. Da kann man gut und gerne ein Programm zusammenstellen, das den Gästen einen besonderen Hörgenuss bereitet und den Musikschülern die Möglichkeit gibt, ihr Können einem geneigten Publikum darzubieten.