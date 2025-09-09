„Mein Sonneberg sei mir von Herzen gegrüßt“, so heißt es in einem Gedicht von Hermann Pistor. Mit dieser Art Liebeserklärung des Sonnebergers an seine Heimatstadt eröffnete der Schüler Christian Klett am vergangenen Freitag die Gedenkfeier am Hermann-Pistor-Gymnasium. Zuvor hatte bereits die Schulband den musikalischen Auftakt des Nachmittags gegeben. Dazu hatten sich zahlreiche Lehrer, Schüler sowie Eltern, Vertreter der Stadt und viele andere interessierte Gäste im Eingangsbereich des Schulgebäudes versammelt. Ein dort aufgestelltes Porträt zeigte noch einmal für alle Anwesenden, um wen es an diesem Tag gehen sollte: den Namensgeber des Sonneberger Gymnasiums, Hermann Pistor. „Unser Hermann“ – wie es Schulleiterin Angela Jannusch treffend formulierte.