 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Ehrenamt unverzichtbare Säule des Lebens

Sonneberg Ehrenamt unverzichtbare Säule des Lebens

Bei der Ehrenamtsfeier im Stadtteilzentrum Wolke 14 in Sonneberg würdigte die Stadt Sonneberg 19 engagierte Akteure.

Sonneberg: Ehrenamt unverzichtbare Säule des Lebens
1
Insgesamt wurden knapp 20 ehrenamtlich tätige Frauen und Männer in der Wolke 14 für ihr Engagement geehrt. Foto: Stadt Sonneberg

In festlichem Rahmen ehrte die Stadt Sonneberg am Dienstagabend, 9. Dezember insgesamt 19 ehrenamtlich engagierte Frauen und Männer. Bürgermeister Heiko Voigt überreichte Urkunden und ein liebevoll verpacktes „Danke“ im Stadtteilzentrum Wolke 14, das sich im Hinblick auf das zu Ende gehende Jahr einmal mehr als lebendiger Treffpunkt für Generationen präsentierte.

Nach der Werbung weiterlesen

Zahlreiche helfende Hände

In seiner Ansprache dankte Voigt den Geehrten für ihr oftmals langjähriges Engagement: „Was wären all die Projekte unserer Stadt ohne eine starke Gemeinschaft? Ohne Menschen, die sich einbringen – mit Ideen, Kraft und dem Glauben an eine hoffnungsvolle Zukunft?“ Er betonte die Bedeutung des Ehrenamts als unverzichtbare Säule des sozialen Lebens in Sonneberg und habe sich ein so lebendiges Miteinander bereits gewünscht, als die Wolke konzipiert und gebaut worden sei. Gerade das vielfältige Angebot – von kulturellen Formaten über Bildungsangebote bis hin zu Freizeit-, Begegnungs- und Sportaktivitäten – sei nur dank zahlreicher helfender Hände möglich. Seinen Dank richtete der Bürgermeister ebenso an die Verantwortlichen um Steffen Hähnlein, Bettina Sieber und Karolin Serfling.

Mit viel Herzblut dabei

Annette Scheler gehört zum festen Ehrenamts-Team der Wolke 14. Die ehemalige Lehrerin gibt Nachhilfestunden in Deutsch und ist genau wie die Frauen und Männer um sie herum mit viel Herzblut dabei. „Ich finde es sehr schön, dass die Stadt unser ehrenamtliches Tun auf diese Weise wertschätzt“, resümierte sie. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Jara Engel und Lorenz Walter, die im Duett mit Violine und Akkordeon für besondere Stimmung sorgten und das Publikum begeisterten.

Das Stadtteilzentrum Wolke 14 zählt jährlich zahlreiche Veranstaltungen und wird sowohl von Vereinen als auch von kirchlichen und sozialen Gruppen genutzt. „Die besten Geschenke kann man nicht kaufen, es sind Momente, die wir miteinander teilen“, zitierte der Bürgermeister zum Abschluss Charles Dickens – ein Gedanke, der den Geist der Ehrenamtsfeier treffend widerspiegelte. Mit einem kleinen Empfang klang der Abend in dankbarer und herzlicher Atmosphäre aus.