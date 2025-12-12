Sonneberg: Ehrenamt unverzichtbare Säule des Lebens

Zahlreiche helfende Hände

In seiner Ansprache dankte Voigt den Geehrten für ihr oftmals langjähriges Engagement: „Was wären all die Projekte unserer Stadt ohne eine starke Gemeinschaft? Ohne Menschen, die sich einbringen – mit Ideen, Kraft und dem Glauben an eine hoffnungsvolle Zukunft?“ Er betonte die Bedeutung des Ehrenamts als unverzichtbare Säule des sozialen Lebens in Sonneberg und habe sich ein so lebendiges Miteinander bereits gewünscht, als die Wolke konzipiert und gebaut worden sei. Gerade das vielfältige Angebot – von kulturellen Formaten über Bildungsangebote bis hin zu Freizeit-, Begegnungs- und Sportaktivitäten – sei nur dank zahlreicher helfender Hände möglich. Seinen Dank richtete der Bürgermeister ebenso an die Verantwortlichen um Steffen Hähnlein, Bettina Sieber und Karolin Serfling.