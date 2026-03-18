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Sonneberg Echte Urgesteine der Mykologie

Auch in dieser Saison stehen ehrenamtliche Auskenner den Pilzsammlern aus Sonneberg und Umland beratend zur Seite.

Sonneberg: Echte Urgesteine der Mykologie
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Manfred Siegel (l.), Peter Püwert (2.v.l.), Michael Vogel (3.v.r.), Klaus Gründonner (2.v.r.) und Sven Heinz (r.) mit Landrat Sesselmann bei der Übergabe der Berufungsurkunden Foto: LRA

Die langjährigen ehrenamtlichen Pilzberater des Landkreises – Peter Püwert, Manfred Siegel, Klaus Gründonner, Michael Vogel und Sven Heinz – wurden für eine weitere Amtszeit berufen. Im Landratsamt erhielten sie von Landrat Robert Sesselmann ihre Berufungsurkunden. Damit stehen sie auch in dieser Pilzsaison vom 1. April bis 30. November mit Rat und Tat für die Bevölkerung zur Verfügung, teilt das Landratsamt mit. Wie in den Vorjahren unterstützen die Berater mit ihrem profunden Wissen gerne die hiesigen Pilzsammler.

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Die Pilzberatung ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Gesundheitsfürsorge des Landkreises. Geleistet wird sie im Ehrenamt durch fünf Kenner der Materie, denen Landrat Robert Sesselmann (AfD) herzlich für ihren jahrzehntelangen Einsatz dankte.

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Drei der fünf Pilzberater sind echte Urgesteine der Mykologie und des Bevölkerungsschutzes, die in diesem Jahr in ihrem Ehrenamt Jubiläen feiern.

Seit 55 Jahren im Einsatz

Während Püwert und Gründonner seit nunmehr fünf Jahrzehnten mit ihrem Wissen hiesige Sammler unterstützen, ist Siegel sogar schon seit 55 Jahren aktiver Pilzberater. Aufgrund dessen dankte der Landrat den rührigen Fachmännern besonders für ihre verantwortungsvolle Arbeit, die übrigens auch der Pilzwissenschaft zugutekommt.

Es braucht Nachfolger

Aufgrund ihrer vielen Dienstjahre und ihres fortgeschrittenen Alters würden sich die Pilzberater der ersten Stunde sehr freuen, wenn sich jüngere Leute finden, die zukünftig in ihre Fußstapfen treten wollen.

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Neben den jüngeren aktuellen Pilzberatern Michael Vogel und Sven Heinz braucht es absehbar weitere interessierte Pilzkundler, die in nicht allzu ferner Zukunft die Beraterfunktion der Veteranen Siegel, Püwert und Gründonner übernehmen wollen. Sollten also junge Leute Ambitionen auf dieses bedeutende wie abwechslungsreiche Ehrenamt im Natur- und Gesundheitsbereich haben, stehen die Pilzberater gerne für Auskünfte und die weitere Begleitung zur Verfügung. Für die Nachwuchssicherung sichert Landrat Sesselmann Unterstützung zu, etwa bei der anteiligen Übernahme der Schulungs- und Zertifizierungskosten.

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30.09.2015 00:00 Sonneberg/Neuhaus Pilzsaison keineswegs schon vorbei

Für viele Pilzfreunde scheint in diesem Jahr keine Aussicht auf große Ausbeute zu bestehen. Vielerorts, nicht nur im Landkreis Sonneberg, bleibt der Korb nach einer Suche unbefriedigend leer. Hat man Glück, so stößt man auf einige Schirme an den altbekannten Stellen im Wald.

Beim gemeinsamen Gespräch im Landratsamt kam man auch auf die Idee, eine Veranstaltung zum Thema „Pilze“ im Krankenhaus Sonneberg durchzuführen. Dies könnte eine Weiterbildung für das medizinische Fachpersonal der Notaufnahme sein und andererseits auch Infoveranstaltung für die breite Bevölkerung, um Pilzvergiftungen zu vermeiden bzw. richtig auf diese zu reagieren.

Freuen würden sich die Pilzberater nicht zuletzt, wenn unsere hiesigen Schulen oder Kindergärten auf sie zu kämen. Denn auch unseren Kindern vermitteln die ehrenamtlichen Sachverständigen gerne ihr Wissen zu heimischen Pilzen.

Die Experten sind bei Unsicherheiten rund um die Pilzbestimmung wie folgt erreichbar:

Klaus Gründonner (Grundstraße 12, 96524 Föritztal OT Sichelreuth), Tel.: 036764/70183

Sven Heinz (Lichtetalstraße 45, 98724 Neuhaus, OT Lichte), mobil: 0179-1185482

Peter Püwert (Untere Marktstraße 7, 96515 Sonneberg), mobil: 0175-5912471

Manfred Siegel (Lauschaer Straße 8, 96523 Steinach), Tel.: 036762/8261

Michael Vogel (Döhlau 16, 96528 Frankenblick OT Döhlau) Tel.: 036766/22999 / mobil: 0174-9582530