Sonneberg: Echte Urgesteine der Mykologie

Neben den jüngeren aktuellen Pilzberatern Michael Vogel und Sven Heinz braucht es absehbar weitere interessierte Pilzkundler, die in nicht allzu ferner Zukunft die Beraterfunktion der Veteranen Siegel, Püwert und Gründonner übernehmen wollen. Sollten also junge Leute Ambitionen auf dieses bedeutende wie abwechslungsreiche Ehrenamt im Natur- und Gesundheitsbereich haben, stehen die Pilzberater gerne für Auskünfte und die weitere Begleitung zur Verfügung. Für die Nachwuchssicherung sichert Landrat Sesselmann Unterstützung zu, etwa bei der anteiligen Übernahme der Schulungs- und Zertifizierungskosten.