Sonneberg: Echte Urgesteine der Mykologie

Die langjährigen ehrenamtlichen Pilzberater des Landkreises – Peter Püwert, Manfred Siegel, Klaus Gründonner, Michael Vogel und Sven Heinz – wurden für eine weitere Amtszeit berufen. Im Landratsamt erhielten sie von Landrat Robert Sesselmann ihre Berufungsurkunden. Damit stehen sie auch in dieser Pilzsaison vom 1. April bis 30. November mit Rat und Tat für die Bevölkerung zur Verfügung, teilt das Landratsamt mit. Wie in den Vorjahren unterstützen die Berater mit ihrem profunden Wissen gerne die hiesigen Pilzsammler.