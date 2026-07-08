Die Polizei wurde am Dienstag gegen 16 Uhr in die Göppinger Straße in Sonneberg gerufen. Zeugen hatten eine Körperverletzung zwischen zwei Personen gemeldet.
Sonneberg Drogen, Prügelei und Haftbefehl
Redaktion 08.07.2026 - 10:57 Uhr
Eine Reihe von Anzeigen hat sich ein junger Mann eingehandelt, der sich am Dienstag in Sonneberg prügelte. Ein Haftbefehl gegen ihn lag schon vorher vor.
Die Polizei wurde am Dienstag gegen 16 Uhr in die Göppinger Straße in Sonneberg gerufen. Zeugen hatten eine Körperverletzung zwischen zwei Personen gemeldet.