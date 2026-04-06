 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Dreiergespann an der Feuerwehrspitze

Sonneberg Dreiergespann an der Feuerwehrspitze

Nach dem Ableben von Stadtbrandmeister Jörg Lützelberger waren die verantwortungsvollen Positionen übergangshalber neu zu besetzen.

Sonneberg: Dreiergespann an der Feuerwehrspitze
1
Die neue Führungsriege der Stadtbrandmeisterei wurde von Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt (rechts) in Dienst gestellt: Amtierender ehrenamtlicher Stadtbrandmeister ist ab sofort Michael Höfner, seine beiden Stellvertreter sind René Gundermann und Sascha Oberender (von rechts). Foto: G. Wollheim

Mit Wirkung zum 1. April steht an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet Sonneberg ein neu zusammengestelltes Dreiergespann.

Nach der Werbung weiterlesen

Bis ein Stadtbrandmeister und seine beiden Stellvertreter offiziell beim satzungsgemäßen Wahltermin am 26. Juni bestimmt werden, haben die Ämter nach dem Ableben von Stadtbrandmeister Jörg Lützelberger interimsmäßig zwei neue und ein bereits auf dem Posten des Stellvertreters eingesetzter Kamerad übernommen.

Unsere Empfehlung für Sie

Jahreshauptversammlung: Einsätze, Ehrungen und ein neues HLF 20

08.03.2026 11:00 Jahreshauptversammlung Einsätze, Ehrungen und ein neues HLF 20

Die Feuerwehr Sonneberg-Mitte blickt auf ein intensives Einsatzjahr zurück, ehrt ihren verstorbenen Stadtbrandmeister – und übernimmt ein neues HLF 20.

Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt stellte am Abend des 31. März als amtierenden ehrenamtlichen Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Sonneberg Michael Höfner in Dienst. An seiner Seite, so teilt Rathaussprecherin Christiane Heim mit, stehen ab sofort der bisherige amtierende ehrenamtliche 1. stellvertretende Stadtbrandmeister René Gundermann und der neu berufene amtierende ehrenamtliche 2. stellvertretende Stadtbrandmeister Sascha Oberender.

Unsere Empfehlung für Sie

Sonneberg: Stadtbrandmeister mit 61 Jahren überraschend gestorben

12.01.2026 15:45 Sonneberg Stadtbrandmeister mit 61 Jahren überraschend gestorben

Die Stadt Sonneberg trauert um ihren Stadtbrandmeister Jörg Lützelberger. Er ist im Alter von 61 Jahren überraschend gestorben, teilt seine Familie am Wochenende mit.

„Damit ist nun unsere Stadtbrandmeisterei wieder voll besetzt, worüber ich mich sehr freue. Gleichzeitig bedanke ich mich bei René Gundermann, der so spontan und reibungslos nach dem plötzlichen Tod unseres Kameraden Jörg Lützelberger eingesprungen ist, um gemeinsam mit seinem Team die anspruchsvollen Aufgaben der Feuerwehren in Sonneberg zu lösen, was aus meiner Sicht hervorragend gelungen ist.“

Dem neuen Trio wünschte der Stadtchef alles erdenklich Gute für die zukünftigen Entscheidungen und Einsätze.

Neuer Vereinschef ist Mirko Kaiser

Wie der Feuerwehrverein Sonneberg-Mitte via seines Auftritts in den sozialen Netzwerken Ende März mitteilte, ist auch dessen Vereinsspitze dieser Tage neu sortiert worden.

Unsere Empfehlung für Sie

Sonneberg: Auf Du und Du mit Natter und Kumpels

07.01.2026 14:30 Sonneberg Auf Du und Du mit Natter und Kumpels

Mit Einsätzen der tierischen Sorte bekommen es Rettungskräfte immer wieder zu tun. Die Feuerwehr Mitte übte daher den Umgang mit Schlangen, Reptilien und Spinnen.

An die Spitze des Unterstützerkreise wurde Mirko Kaiser gewählt, dem Vorsitzenden stehen Michael Schubart als erster und Sebastian Fröbel als zweiter stellvertretender Vorsitzender zur Seite. René Ehrlicher ist die Position des Kassenwarts anvertraut, Luis Höfner fungiert als Schriftführer. Gedankt wurde durch den neuen Vorsitzenden nochmals dem bisherigen Vorsitzenden Denny Bosecker und seinem Stellvertreter Mario Heider für die geleistete Arbeit.