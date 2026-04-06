Sonneberg: Dreiergespann an der Feuerwehrspitze

Unsere Empfehlung für Sie Sonneberg Stadtbrandmeister mit 61 Jahren überraschend gestorben Die Stadt Sonneberg trauert um ihren Stadtbrandmeister Jörg Lützelberger. Er ist im Alter von 61 Jahren überraschend gestorben, teilt seine Familie am Wochenende mit.

„Damit ist nun unsere Stadtbrandmeisterei wieder voll besetzt, worüber ich mich sehr freue. Gleichzeitig bedanke ich mich bei René Gundermann, der so spontan und reibungslos nach dem plötzlichen Tod unseres Kameraden Jörg Lützelberger eingesprungen ist, um gemeinsam mit seinem Team die anspruchsvollen Aufgaben der Feuerwehren in Sonneberg zu lösen, was aus meiner Sicht hervorragend gelungen ist.“