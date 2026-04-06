Sonneberg: Dreiergespann an der Feuerwehrspitze

Mit Wirkung zum 1. April steht an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet Sonneberg ein neu zusammengestelltes Dreiergespann.
Nach dem Ableben von Stadtbrandmeister Jörg Lützelberger waren die verantwortungsvollen Positionen übergangshalber neu zu besetzen.
Mit Wirkung zum 1. April steht an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet Sonneberg ein neu zusammengestelltes Dreiergespann.
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Bis ein Stadtbrandmeister und seine beiden Stellvertreter offiziell beim satzungsgemäßen Wahltermin am 26. Juni bestimmt werden, haben die Ämter nach dem Ableben von Stadtbrandmeister Jörg Lützelberger interimsmäßig zwei neue und ein bereits auf dem Posten des Stellvertreters eingesetzter Kamerad übernommen.
Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt stellte am Abend des 31. März als amtierenden ehrenamtlichen Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Sonneberg Michael Höfner in Dienst. An seiner Seite, so teilt Rathaussprecherin Christiane Heim mit, stehen ab sofort der bisherige amtierende ehrenamtliche 1. stellvertretende Stadtbrandmeister René Gundermann und der neu berufene amtierende ehrenamtliche 2. stellvertretende Stadtbrandmeister Sascha Oberender.
„Damit ist nun unsere Stadtbrandmeisterei wieder voll besetzt, worüber ich mich sehr freue. Gleichzeitig bedanke ich mich bei René Gundermann, der so spontan und reibungslos nach dem plötzlichen Tod unseres Kameraden Jörg Lützelberger eingesprungen ist, um gemeinsam mit seinem Team die anspruchsvollen Aufgaben der Feuerwehren in Sonneberg zu lösen, was aus meiner Sicht hervorragend gelungen ist.“
Dem neuen Trio wünschte der Stadtchef alles erdenklich Gute für die zukünftigen Entscheidungen und Einsätze.
Wie der Feuerwehrverein Sonneberg-Mitte via seines Auftritts in den sozialen Netzwerken Ende März mitteilte, ist auch dessen Vereinsspitze dieser Tage neu sortiert worden.
An die Spitze des Unterstützerkreise wurde Mirko Kaiser gewählt, dem Vorsitzenden stehen Michael Schubart als erster und Sebastian Fröbel als zweiter stellvertretender Vorsitzender zur Seite. René Ehrlicher ist die Position des Kassenwarts anvertraut, Luis Höfner fungiert als Schriftführer. Gedankt wurde durch den neuen Vorsitzenden nochmals dem bisherigen Vorsitzenden Denny Bosecker und seinem Stellvertreter Mario Heider für die geleistete Arbeit.