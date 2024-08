Von 31 stimmberechtigten Personen im Stadtrat waren 30 zugegen im Sonneberger Stadtrat. Lediglich Steffen Beck von der CDU fehlte am Donnerstag entschuldigt. Bei der Wahl zum Stadtratsvorsitzenden standen drei Kandidaten zur Auswahl. Neben Jürgen Treutler (AfD) konnten Christian Tanzmeier (CDU) und Sandro Kessel (BSW) gewählt werden. Das Endergebnis fiel dann eindeutig aus: an Treutler gingen 18 Stimmen, weitere acht Stimmen gingen an Tanzmeier und zwei Stimmen an Kessel. Zwei Stimmen wurden ungültig gemacht. Jürgen Treutler wurde somit Nachfolger von Wilhelm Rainer Häusler (ProSon), der das Amt in der vergangenen Legislaturperiode innehatte.