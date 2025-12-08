Sonneberg: Doppelte Weihnachtsaktion

Mitbringsel vom Bahngleis

Neben einer Fahrzeugschau werden Draisinenfahrten angeboten. Für das passende Flair sorgen Stollen, Kaffee, Bratwürste und Glühwein im historischen Eisenbahnambiente. Ergänzt wird das Programm durch einen Souvenirverkauf mit weihnachtlichen Basteleien sowie einen kleinen Modellbahnflohmarkt. Der Eintritt bleibt wie in den Vorjahren frei; zudem ist der Kalender 2026 für 9,95 Euro erhältlich. Die Veranstalter freuen sich auch alle neugierigen Besucher. Parallel dazu lädt der Sonneberger Weihnachtsmarkt vom 11. bis zum 14. Dezember rund um den Bahnhofsplatz zum Bummeln und Verweilen ein. Vor dem festlich geschmückten Rathaus mit seiner elf Meter hohen Nordmanntanne erwarten die Besucherinnen und Besucher vielfältige Stände, ein musikalisches Rahmenprogramm sowie Kinderkarussell, -eisenbahn und eine Weihnachtskrippe. Kulinarische Vielfalt bieten Thüringer Spezialitäten, Flammkuchen, Burger, Pulled Pork, Fischdelikatessen, Crêpes, Galettes und süße Naschereien wie Lebkuchen, Stollen oder Schokofrüchte.