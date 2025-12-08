 
Doppelte Weihnachtsaktion

Am Lokbahnhof lädt die Eisenbahnweihnacht zu Technik und Nostalgie ein. Gleichzeitig findet der Sonneberger Weihnachtsmarkt statt.

Sonneberg: Doppelte Weihnachtsaktion
1
Am Wochenende gibt es bei den Eisenbahnfreunden Weihnachtsstimmung. Foto: Eisenbahnfreunde Sonneberg

Am Lokbahnhof Sonneberg steht am Wochenende die traditionelle Eisenbahnweihnacht im Mittelpunkt. Am Samstag, 13. Dezember, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, 14. Dezember, von 13 bis 18 Uhr öffnen die Eisenbahnfreunde erneut ihre Tore. „Was dem Weihnachtsmann sein Rentier ist, ist uns „Eisenbahnern“ der Rennsteighirsch“, so Bernd Pöschl. Wie die Baureihe 95 die „Bergkönigin“ ist, hat die Lokomotive der Baureihe 94 den Beinamen „Rennsteighirsch“.

Mitbringsel vom Bahngleis

Neben einer Fahrzeugschau werden Draisinenfahrten angeboten. Für das passende Flair sorgen Stollen, Kaffee, Bratwürste und Glühwein im historischen Eisenbahnambiente. Ergänzt wird das Programm durch einen Souvenirverkauf mit weihnachtlichen Basteleien sowie einen kleinen Modellbahnflohmarkt. Der Eintritt bleibt wie in den Vorjahren frei; zudem ist der Kalender 2026 für 9,95 Euro erhältlich. Die Veranstalter freuen sich auch alle neugierigen Besucher. Parallel dazu lädt der Sonneberger Weihnachtsmarkt vom 11. bis zum 14. Dezember rund um den Bahnhofsplatz zum Bummeln und Verweilen ein. Vor dem festlich geschmückten Rathaus mit seiner elf Meter hohen Nordmanntanne erwarten die Besucherinnen und Besucher vielfältige Stände, ein musikalisches Rahmenprogramm sowie Kinderkarussell, -eisenbahn und eine Weihnachtskrippe. Kulinarische Vielfalt bieten Thüringer Spezialitäten, Flammkuchen, Burger, Pulled Pork, Fischdelikatessen, Crêpes, Galettes und süße Naschereien wie Lebkuchen, Stollen oder Schokofrüchte.

Kulinarik und mehr

Dazu gibt es zahlreiche Glühwein- und Heißgetränkespezialitäten wie Honigglühwein, Glühgin, Glögg und Kinderpunsch. Wer noch Geschenke sucht, findet handgefertigte Produkte, Weihnachtsdekoration, Naturseifen, Marmeladen, 3D-Druck-Figuren, Mineralien und vieles mehr. Ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Aktionen für Kinder, dem Besuch des Christkinds und der feierlichen Übergabe des Friedenslichts rundet das adventliche Markttreiben ab. Geöffnet ist der Sonneberger Weihnachtsmarkt an allen vier Tagen mit täglich leicht variierenden Zeiten. mg