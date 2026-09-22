Sonneberg: Die Spielzeugtradition groß feiern

Historisches Flair bringt die „de Höbicha Filmcrew“ auf das Festgelände. Als Gräfin Jutta und die Ritter zu Fuß schlagen ihre Darsteller die Brücke in vergangene Zeiten.

Von 13 bis 17 Uhr findet entlang der Beethovenstraße außerdem ein Kinder-Straßen-Flohmarkt statt. Junge Händler können hier ihre Waren anbieten und verkaufen.

Vortrag über Museumsdirektor

Wer mehr über die Geschichte des Deutschen Spielzeugmuseums erfahren möchte, kann am Sonntag um 14 Uhr den Fachvortrag von Hilmar Rempel besuchen. Im Mittelpunkt steht Karl Neumann, der als Lehrer, Kustos und Direktor die Entwicklung des Hauses entscheidend geprägt hat.

Zur gleichen Zeit zeigt die Tanzgruppe „Kuckuckskinder“ des Faschingsvereins Kuckuck e. V. ihr Können. Eine weitere Zaubershow mit Roland Spielmann folgt um 15 Uhr.

Für Kaffee, Kuchen und weitere süße Spezialitäten sorgt an diesem Tag der Sonneberger Museums- und Geschichtsverein.

Kunsthandwerk und Mitmachen für die ganze Familie

An beiden Festtagen lädt eine Manufakturen-Straße zum Bummeln ein. Dort präsentieren regionale Kunsthandwerker ihre Arbeiten. Renate und Gustav Luthardt zeigen Holzkunst und Mundart, Christian Eichhorn bietet unter dem Namen „Eichknorz‘ Allerley“ Holzdekorationen und Adventsschmuck an.

Mitmachangebote gibt es an vielen Stationen. Lydia Stoppera gestaltet mit Besuchern Karussells aus Holz und Papier. Sabine und Wolfgang Wanner laden zum Filzen ein. In der Maskenwerkstatt des Arbeitskreises Kinderspiele und der Museumspädagogik entstehen ebenso wie bei Mario Biereigel dreidimensionale Masken.

Unsere Empfehlung für Sie Sonneberg Der itzgründische Dialekt im Spielzeugmuseum Die Mundartlesung steht ganz im Zeichen des Jubiläums 125 Jahre Deutsches Spielzeugmuseum in Sonneberg.

Ivonne präsentiert ihre Keramikkunst unter dem Titel „Ton. Idee. Unikat.“. Bei „Mines Nadelzauber“ stehen handgefertigte Textilarbeiten und kreative Aktionen im Mittelpunkt. Viola Fischer zeigt handgestrickte Puppen, während Kerstin Rückert, der Basteltrupp sowie weitere Aussteller Mitmachangebote rund um Wolle, Häkelarbeiten und Wohlfühlkissen bereithalten.

Literaturfreunde finden bei Kerstin und Marcus Laske den neuen „Alt Sumbarcher Kalender“, Mundart-Bücher und Bilderbüchla.

Für zusätzliche Unterhaltung sorgen „Warsagerey & Kinderschminkerey“ mit Maccarius und Melisande von Haidenheym, die Drehorgel von Roland Wozniak sowie die Hüpfburg des Hübu-Teams Neustadt.

Michael Keil ergänzt das gastronomische Angebot mit Flammkuchen und passenden Weinen. Zudem gibt es Bratwürste, Wiener Würstchen und Softgetränke.

Ein besonderer Höhepunkt wartet am Sonntag auf die Besucher: Das Deutsche Spielzeugmuseum öffnet seine Türen bei freiem Eintritt. Damit können Gäste die historischen Sammlungen und Schätze des Hauses kostenlos erkunden und zugleich die Vorfreude auf das 125-jährige Jubiläum Anfang Oktober erleben.