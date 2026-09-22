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  6. Die Spielzeugtradition groß feiern

Sonneberg Die Spielzeugtradition groß feiern

Glanz, Magie und Freude: Mit großem Programm feiert Sonneberg seine Tradition und das 125-jährige Bestehen des Deutschen Spielzeugmuseums.

Sonneberg: Die Spielzeugtradition groß feiern
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Buntes Treiben zum Fest vor dem Museum. Foto: Museum

Wenn sich Ende September die Beethovenstraße vor dem Deutschen Spielzeugmuseum in eine bunte Erlebnismeile verwandelt, steht ein besonderes Jubiläum im Mittelpunkt: Das Museum feiert Anfang Oktober sein 125-jähriges Bestehen. Bereits beim Stadt- und Museumsfest am 26. und 27. September dreht sich deshalb alles um „125 Jahre Deutsches Spielzeugmuseum“.

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Das Deutsche Spielzeugmuseum, der Sonneberger Museums- und Geschichtsverein sowie der Arbeitskreis Kinderspiele haben das Jubiläum zum Leitmotiv des Festes gemacht. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das Handwerkskunst, Geschichte, Kreativität und Unterhaltung miteinander verbindet.

Mundart und Heimatgeschichten

Den Beginn des dreitägigen Festreigens bildet bereits der Donnerstagabend. Unter dem Titel „Heiteres & Nachdenkliches“ lädt der Arbeitskreis Mundart Südthüringen am 24. September ab 19 Uhr zu einer Lesung mit Geschichten und „Gedichtla“ ein. Der Einlass beginnt um 18 Uhr.

Der Abend steht ganz im Zeichen der itzgründischen Mundart und regionaler Erzählungen. Der Sonneberger Museums- und Geschichtsverein begleitet die Veranstaltung mit Getränken und fränkischen Winzerweinen.

Pflanzenwissen, Zauberei, Walking-Act

Das eigentliche Stadt- und Museumsfest startet am Samstag um 12 Uhr. An Jules Erlebnisstation können Besucher ihr Wissen rund um Pflanzen testen und den „Pflanzenführerschein“ erwerben. Wer möchte, nimmt zudem eine selbst gezogene Sonnenblume als Erinnerung mit nach Hause.

Gleichzeitig stellt die Landvolkbildung Thüringen e. V. unter dem Motto „Land. Leben. Lernen.“ ihre Projekte vor. Dazu gehören „Gemeinsam LandLeben“ und das neue Sonneberger Seniorenbüro.

Für Unterhaltung sorgt ab 13 Uhr der Walking-Act „Freunde auf 2 Pfoten“. Die Figuren in ihren Fellkostümen ziehen über das Festgelände und begegnen den Besuchern auf Augenhöhe. Um 15 Uhr folgt die Zaubershow „Spielzeugzauber“ mit Roland Spielmann.

Auch kulinarisch hat der Samstag einiges zu bieten. Neben herzhaften Schmankerln des Sonneberger Museums- und Geschichtsvereins werden gegenüber dem Getränkestadl Keil frische Pfannkuchen angeboten.

Kreativität und Zusammenhalt

Ein besonderer Blickfang am Sonntag ist „Dornwittchen Couture“. Designerin Nadja Hommel präsentiert exklusive textile Einzelstücke aus Sonneberg und verbindet ihre Arbeiten mit Botschaften für Menschlichkeit, Liebe und Zusammenhalt.

Parallel dazu bauen Clara und Franziska Steiner mit Besuchern individuelle Klangspiele aus Holz. Beim Schützenverein Schichtshöhn können Gäste unter dem Motto „Ziel, Schuss & Volltreffer“ ihr Geschick ausprobieren.

Historisches Flair bringt die „de Höbicha Filmcrew“ auf das Festgelände. Als Gräfin Jutta und die Ritter zu Fuß schlagen ihre Darsteller die Brücke in vergangene Zeiten.

Von 13 bis 17 Uhr findet entlang der Beethovenstraße außerdem ein Kinder-Straßen-Flohmarkt statt. Junge Händler können hier ihre Waren anbieten und verkaufen.

Vortrag über Museumsdirektor

Wer mehr über die Geschichte des Deutschen Spielzeugmuseums erfahren möchte, kann am Sonntag um 14 Uhr den Fachvortrag von Hilmar Rempel besuchen. Im Mittelpunkt steht Karl Neumann, der als Lehrer, Kustos und Direktor die Entwicklung des Hauses entscheidend geprägt hat.

Zur gleichen Zeit zeigt die Tanzgruppe „Kuckuckskinder“ des Faschingsvereins Kuckuck e. V. ihr Können. Eine weitere Zaubershow mit Roland Spielmann folgt um 15 Uhr.

Für Kaffee, Kuchen und weitere süße Spezialitäten sorgt an diesem Tag der Sonneberger Museums- und Geschichtsverein.

Kunsthandwerk und Mitmachen für die ganze Familie

An beiden Festtagen lädt eine Manufakturen-Straße zum Bummeln ein. Dort präsentieren regionale Kunsthandwerker ihre Arbeiten. Renate und Gustav Luthardt zeigen Holzkunst und Mundart, Christian Eichhorn bietet unter dem Namen „Eichknorz‘ Allerley“ Holzdekorationen und Adventsschmuck an.

Mitmachangebote gibt es an vielen Stationen. Lydia Stoppera gestaltet mit Besuchern Karussells aus Holz und Papier. Sabine und Wolfgang Wanner laden zum Filzen ein. In der Maskenwerkstatt des Arbeitskreises Kinderspiele und der Museumspädagogik entstehen ebenso wie bei Mario Biereigel dreidimensionale Masken.

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Ivonne präsentiert ihre Keramikkunst unter dem Titel „Ton. Idee. Unikat.“. Bei „Mines Nadelzauber“ stehen handgefertigte Textilarbeiten und kreative Aktionen im Mittelpunkt. Viola Fischer zeigt handgestrickte Puppen, während Kerstin Rückert, der Basteltrupp sowie weitere Aussteller Mitmachangebote rund um Wolle, Häkelarbeiten und Wohlfühlkissen bereithalten.

Literaturfreunde finden bei Kerstin und Marcus Laske den neuen „Alt Sumbarcher Kalender“, Mundart-Bücher und Bilderbüchla.

Für zusätzliche Unterhaltung sorgen „Warsagerey & Kinderschminkerey“ mit Maccarius und Melisande von Haidenheym, die Drehorgel von Roland Wozniak sowie die Hüpfburg des Hübu-Teams Neustadt.

Michael Keil ergänzt das gastronomische Angebot mit Flammkuchen und passenden Weinen. Zudem gibt es Bratwürste, Wiener Würstchen und Softgetränke.

Ein besonderer Höhepunkt wartet am Sonntag auf die Besucher: Das Deutsche Spielzeugmuseum öffnet seine Türen bei freiem Eintritt. Damit können Gäste die historischen Sammlungen und Schätze des Hauses kostenlos erkunden und zugleich die Vorfreude auf das 125-jährige Jubiläum Anfang Oktober erleben.