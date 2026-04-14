An der AfD liegt’s jedenfalls nicht. Die Blauen hatten durchaus heftig getrommelt in den sozialen Netzwerken, auf dass möglichst viele Menschen an der Montagsdemo der Partei am 13. April teilnehmen mögen. Doch unterm Strich? Zählte die Polizei zur Versammlung lediglich 250 Frauen und Männer. Was bezogen auf die Größe der Stadt beachtlich bleibt. Aber auch nicht nennenswert hinausgreift über das, was schon seit einiger Zeit bei vergleichbaren Zusammenkünften zu haben ist.