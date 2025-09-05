Der Aufsichtsrat der kreiseigenen Medinos-Immobilien-Gesellschaft hat am Donnerstag in nichtöffentlicher Sitzung getagt und hierbei dem Verkauf der Liegenschaft in Oerlsdorf an Matthias Dobler grundsätzlich zugestimmt. Das teilte am Freitag das Landratsamt auf Anfrage der Redaktion mit. Zu Vertragsdetails, so hieß, wolle man sich gegenwärtig nicht äußern. Eine umfangreichere Stellungnahme ist aber nach Abschluss des Verkaufs in Aussicht gestellt.