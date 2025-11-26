Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ist am 25. November im Landratsamt Sonneberg die Wanderausstellung „Bündnis – gemeinsam gegen Sexismus“ eröffnet worden. Die Ausstellung ist Teil einer bundesweiten Initiative und soll für das Thema sensibilisieren, Handlungsoptionen aufzeigen und zu einem respektvollen Miteinander beitragen. Zahlreiche Besucher nutzten bereits zur Eröffnung die Gelegenheit, sich über die verschiedenen Formen von Sexismus – von Benachteiligungen im Beruf über unangebrachte Sprüche bis hin zu körperlichen Übergriffen und vieles weitere – zu informieren und persönliche Gespräche zu führen.