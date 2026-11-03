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Sonneberg Der Kämpfer vom Petersberg

Zum Ehrentag eines Ausnahmefußballers – Frank Lindner begeht heute sein 70. Wiegenfest.

Sonneberg: Der Kämpfer vom Petersberg
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Frank Lindner – hier im Freundschaftsspiel gegen Mönchengladbach – gab nie einen Ball verloren. Foto:  

Fußball-Urgestein Frank Lindner feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar setzte schon als junger Spieler große Achtungszeichen. So sicherte er sich mit Chemie Schwarza in der Saison 1977/78 den Bezirksmeistertitel und stieg in die DDR-Liga auf. Wesentlich bekannter machte ihn sein Engagement bei Wacker Steinheid. Als Mittelfeldmotor glückte Lindner, der am gleichen Tag wie Fußball-Legende Hans Meyer Geburtstag hat, der sensationelle Aufstieg in die Landesklasse Thüringen.

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Linder, der nie aufgab und und zu den kampfstärksten Spielern der Region rund um Sonneberg zählte, machte auf dem Petersberg auch als Sponsor vieles möglich.

Unvergessen die Freundschaftsspiele gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.