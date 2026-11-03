Sonneberg: Der Kämpfer vom Petersberg

Fußball-Urgestein Frank Lindner feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar setzte schon als junger Spieler große Achtungszeichen. So sicherte er sich mit Chemie Schwarza in der Saison 1977/78 den Bezirksmeistertitel und stieg in die DDR-Liga auf. Wesentlich bekannter machte ihn sein Engagement bei Wacker Steinheid. Als Mittelfeldmotor glückte Lindner, der am gleichen Tag wie Fußball-Legende Hans Meyer Geburtstag hat, der sensationelle Aufstieg in die Landesklasse Thüringen.