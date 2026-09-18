Traditionell am Donnerstag vor dem Stadt- und Museumsfest lädt der Arbeitskreis Mundart Südthüringen gemeinsam mit dem Sonneberger Museums- und Geschichtsverein ins Deutsche Spielzeugmuseum ein. Am Donnerstag, 24. September um 19 Uhr erwartet das Publikum eine facettenreiche Lesung, bei der heitere und nachdenkliche Geschichten im itzgründischen Dialekt lebendig werden. In diesem Jahr dreht sich alles um das Jubiläum unter dem Motto „125 Joahr Deutsches Spielzeuchmuseum“.