Ausgelassen schunkeln ließ sich am Sonntagnachmittag in Lindenberg zu flotter Musik von DJ Setter. Ein beheiztes Festzelt hatten die Macher vom Trachtenverein Schumlach aufgestellt. Und ihre Gastgebermühen bekamen die Organisatoren umgekehrt mit viel Zulauf belohnt. Die weit über 300 Sitzplätze waren voll belegt. Und durch die Biertischreihen wuselte unentwegt eine – bis hin zur neckischen Fliege um den Kragen – stilecht gewandete Kellner-Brigade, um ein Glas Sekt zur Begrüßung auszureichen, der Damenwelt an ihrem Ehrentag die Wünsche von Augen und Lippen abzulesen. Mit viel Liebe zum Detail glänzten die Schumlacher bei der Deko des gut gelaunten Miteinanders. Kerzenschein und Blumenpracht auf den Tischen prägte das Bild. Kein Zweifel, die Frauen durften sich am 8. März standesgemäß hofiert fühlen, von tollen Showeinlagen der Trachtler inklusive.