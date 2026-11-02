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  6. Der emotionale Wohlfühlpegel stieg hoch

Sonneberg Der emotionale Wohlfühlpegel stieg hoch

Peter Müller

Solisten, Tänzerinnen und Teufelsgeiger entführen das Publikum im Sonneberger Gesellschaftshaus in die glitzernde Welt der bekanntesten Operettenmelodien.

Gleich zu Beginn flogen bereits die Beine auf der Bühne des Sonneberger Gesellschaftshaus. Der breite Querschnitt durch die berühmtesten Melodien der goldenen und silbernen Operettenära begann ganz unerwartet statt mit Strauß mit dem Marsch „Das ist die Berliner Luft“ von Paul Linke.

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Viele erwartungsfrohe Konzertbesucher freuten sich auf die drei Solisten, die hübschen Ballerinos und Ballerinas der Staatsoper Prag und das wohltemperierte Orchester, das Orchester aus ausgewählten engagierten Musikern des „Nationaltheater Orchesters Brünn“ besteht. Sie spielen in der authentischen Besetzung wie es auch Johann Strauß und seine Kapelle getan hatten. Und sie spielen unter der Leitung des geigenden Kapellmeisters Wenzel Plasil.

Temperamentvolle Choreographien

Hana Cicel, Absolventin der Prager Akademie der Künste, erarbeitete speziell für diese Produktion temperamentvolle, zeitgemäße Choreographien. Und das vor einer Kulisse, die den Musikfreund direkt in einen Wiener Ballsaal führt. Charmant und eloquent führte darin Uwe Becker als heiter singender Conférencier durch das Programm.

Nach dem illustren Marsch aller Mitwirkenden über die Sonneberger Bühne begann das Feuerwerk bekannter und beliebter Melodien der Operetten von Johann Strauß Vater und Sohn, Franz Lehar, Emmerich Kalmann und Jacques Offenbach.

Erstaunlich, wie viele Melodien und vielfältige Ohrwürmer ein Mensch in sich bewahrt und zum Mitsingen oder Mitsummen hervorrufen kann. Das brillante Gesangstrio mit den Sopranistinnen Ginger McFerrin und Leanan de Montiel sowie dem Operntenor Mario Papian demonstrierten, was ein Life-Konzert bedeutet und an Emotionen freisetzen kann.

International gefragte Künstlerinnen

Ob als Solisten, im Duett oder Trio die international gefragten Sängerinnen und ihr männlicher Begleiter begeisterten mit den Arien aus „Die Fledermaus“, „Wiener Blut“ von Johann Strauß jr., mit rassigen und leidenschaftlichen Liedern aus Emmerich Kalmanns „Gräfin Marica“ und „Die Csardasfürstin“.

Sie verzauberten das Publikum mit dem Dauerbrenner „Lippen schweigen“ aus „Die lustige Witwe“, einer romantischen „Zigeunerliebe“ oder „Gern hab‘ ich die Frau‘n geküsst“ aus „Paganini“ von Franz Lehar.

Das außerordentliche Ballett hatte seine Sternstunde im Ersten Teil mit der „Tarantella“ aus „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß Junior.

Nach so viel Gefühl und Romantik setzte zunächst Wenzel Plasil als Teufelsgeiger alias Paganini mit „Souvenir aus Braila“ von Ion Ivanovici ein kräftiges Zeichen, bevor Tenor Mario Papian solistisch, also allein, mit der „Lustige Witwe“ „In’s Maxim“ und schließlich mit den „Grisetten“ Leanan de Montiel und Ginger McFerrin sowie den Damen des Balletts jauchzend im Sinnenrausch versank.

Die mechanische Puppe „Olympia“

Eine Darbietung stach bei all den großen Werken hervor. Und das war die großartige Präsentation der mechanischen Puppe „Olympia“ aus „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach. Ginger McFerrin brillierte in dieser szenisch getanzten und gesungenen Rolle in noch nie gesehener Perfektion. Eine umwerfende Leistung.

Den Zweiten Teil eröffnete das Ballett und gab mit dem „Zigeunerbaron“ von Strauß und der „Csardasfürstin“ von Kalmann das Thema für das leidenschaftliche Finale vor.

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Wie mit „Gans ohne Veiber“ im ersten Teil, kam Moderator Uwe Becker auch im zweiten Teil zu Wort. Das Marschlied „Unter Linden“ von Walter Kollo knüpfte an die Berliner Luft an und lockerte die Operettenseligkeit und Zigeunerliebe erfrischend auf.

Nach dem „Wolgalied“ aus dem „Zarewitsch“ von Franz Lehar, dem Höhepunkt des zweiten Teils mit Mario Papian, verabschiedeten sich nacheinander: das Ballett mit der „Tritsch-Tratsch-Polka“ von Strauß, Wenzel Plasil mit dem „Csardas“ von Monti, danach alle im Schlusstableau mit dem Wiener „Radetzky Marsch“ von Johann Strauß Senior. Natürlich wurden die Besucher, die durch die enge Kontaktnahme mit Leanan de Montiel in Flammen standen, nicht müde, Zugaben zu fordern. Mit den finalen Zugaben wurde das Feuer aber nicht gelöscht, sondern neu angefacht.

Denn das Ballett zeigte noch einmal alles im „Can-Can“ von Jacques Offenbach, die Sängerinnen und der Tenor an ihrer Seite flippten mit dem „Feuerstrom der Reben“ von Strauß aus und Uwe Becker erhöhte den emotionalen Wohlfühlpegel mit dem Abschiedslied der Hans Moser-Filme „Sag beim Abschied leise Servus“ von Peter Kreuder.