Sonneberg Der emotionale Wohlfühlpegel stieg hoch

Den Zweiten Teil eröffnete das Ballett und gab mit dem „Zigeunerbaron“ von Strauß und der „Csardasfürstin“ von Kalmann das Thema für das leidenschaftliche Finale vor.

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Wie mit „Gans ohne Veiber“ im ersten Teil, kam Moderator Uwe Becker auch im zweiten Teil zu Wort. Das Marschlied „Unter Linden“ von Walter Kollo knüpfte an die Berliner Luft an und lockerte die Operettenseligkeit und Zigeunerliebe erfrischend auf.

Nach dem „Wolgalied“ aus dem „Zarewitsch“ von Franz Lehar, dem Höhepunkt des zweiten Teils mit Mario Papian, verabschiedeten sich nacheinander: das Ballett mit der „Tritsch-Tratsch-Polka“ von Strauß, Wenzel Plasil mit dem „Csardas“ von Monti, danach alle im Schlusstableau mit dem Wiener „Radetzky Marsch“ von Johann Strauß Senior. Natürlich wurden die Besucher, die durch die enge Kontaktnahme mit Leanan de Montiel in Flammen standen, nicht müde, Zugaben zu fordern. Mit den finalen Zugaben wurde das Feuer aber nicht gelöscht, sondern neu angefacht.

Denn das Ballett zeigte noch einmal alles im „Can-Can“ von Jacques Offenbach, die Sängerinnen und der Tenor an ihrer Seite flippten mit dem „Feuerstrom der Reben“ von Strauß aus und Uwe Becker erhöhte den emotionalen Wohlfühlpegel mit dem Abschiedslied der Hans Moser-Filme „Sag beim Abschied leise Servus“ von Peter Kreuder.