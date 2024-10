Sonneberg: Den Ufos auf der Spur

Alle Weltraum-Fans aufgepasst! Am Montag, 4. November, lädt das Astronomiemuseum der Sternwarte Sonneberg ab 19 Uhr zu einem der letzten Montagsvorträge des Jahres ein. Diesmal nimmt Dr. Danny Ammon, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens (GEP), das Publikum mit in die spannende Welt der „Unidentified Aerial Phenomena“ (UAP) – besser bekannt als „unidentifizierte Flugobjekte“. Sein Vortrag „50 Jahre zivile Datensammlung zu UFOs/UAP“ gibt faszinierende Einblicke in ein Thema, das seit Jahrzehnten viele Leute weltweit fesselt.