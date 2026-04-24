„Wir leben wie Tiere im Heim. Überall ist Dreck“ – die hygienischen Zustände in der Gemeinschaftsunterkunft Sternradio (GU) waren am Donnerstagnachmittag Gegenstand einer Demo vorm Landratsamt. Wie die Polizei mitteilt, begann die von einem Bewohner der GU Sternradio angemeldete Kundgebung um 14 Uhr. Auf Plakaten wurde dabei auch Kritik am Gebaren der Ausländerbehörde im Landratsamt laut: „Wir bekommen keine Arbeitserlaubnis. Uns wird das Leben schwer gemacht damit wir freiwillig zurück in unsere Heimat gehen.“