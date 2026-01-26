Die Staatliche Berufsbildende Schule (SBBS) Sonneberg verfügt ab sofort über einen lebensrettenden automatisierten externen Defibrillator mehr. Das Gerät wurde vom Unternehmen Vulcanic Triatherm aus Sonneberg gespendet und hat seinen festen Platz in der Dreifelderturnhalle gefunden. Der Wert des Geräts liegt bei über 3000 Euro, teilte Patrick Reiche von der SBBS mit. Die offizielle Übergabe erfolgte im Beisein von Landrat Robert Sesselmann (AfD), Schulleiter Steffen Werner, dessen ständige Vertreterin Elke Herrling, Sportlehrer und Fachschaftsleiter Sport Max Wohlleben sowie Anja Müller, Personalleiterin der Firma Vulcanic Triatherm.