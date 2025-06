Mit stehendem Beifall würdigten die Mitglieder des Sonneberger Kreistags am Mittwoch das Wirken des Kreisverbandes Sonneberg/Neuhaus des Bundes der Vertriebenen. Den – eigentlich bedauerlichen – Anlass einer öffentlichen Ehrung vorab des Sitzungsbeginns stiftete die Entscheidung der Akteure ihren Interessenverband aufzulösen. Hintergrund dessen ist wiederum die gesunkene Zahl an Mitstreitern, kaum noch ein Dutzend Aktive, allesamt in hohem Alter, zählte der Zusammenschluss zuletzt.