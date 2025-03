Sonneberg: Das Erbe der Stadt in Bildern

Dicht gedrängte Häuser in Rot- und Blautönen, darunter die mäandernde Röthen – das Gemälde von Annelies Schenke vom Oberen Graben charakterisiert wie kein Zweites die Sonneberger Altstadt – und doch kennt es kaum ein Sonneberger. Denn: Normalerweise hängt es in einem der Büros im Rathaus, wo kaum Besucher vorbeikommen. Nun wurde es dort für die aktuelle Ausstellung in der „Galerie Notwehr“ vom Haken genommen und erfreut hoffentlich viele Betrachter. Ab dem 22. März ist in den Galerieräumen in der Rathenaustraße 16 eine ganz besondere Ausstellung öffentlich zu sehen. Insgesamt 89 Gemälde aus dem Fundus des Sonneberger Stadtarchives werden ins Rampenlicht geholt. Es handelt sich dabei um Ölgemälde, Aquarelle, Linolschnitte, Gouache-, Tempera- oder Acrylmalereien.