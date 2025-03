„Ohne all unsere Ehrenamtlichen würde es die Wolke 14 so wie sie jetzt ist nie geben und das beweisen sie tagtäglich mit viel Herzblut“, stellt Karolin Serfling, die Leiterin der Einrichtung, gleich zu Beginn klar. Obwohl sie erst seit dem 1. Februar 2024 zum Team gehört, weiß sie mittlerweile schon sehr gut, dass es vor allem die vielen Ehrenamtlichen sind, auf die sie sich immer verlassen kann. Aus diesem Grund ist es für Serfling auch von so großer Bedeutung, genau diese Leute mehr in den Vordergrund zu rücken und zu würdigen. Sie selbst tut das oft gerne durch Kleinigkeiten: Ob nun mit einem einfachen Dankeschön zwischendurch oder einer entsprechenden Geste – die Wertschätzung der Ehrenamtlichen liegt ihr schlichtweg sehr am Herzen. Die Wolke-Leiterin befürwortet daher zwar auch die jährliche Dankesveranstaltung für Ehrenamtliche der Stadt Sonneberg, allerdings sei dies einfach zu wenig. Hinzu kommt die fehlende Ehrenamtspauschale in Höhe von circa 70 Euro, deren Beantragung bislang leider, wie so manches, an der Hürde der Bürokratie scheitert – aber man bleibt selbstverständlich weiter dran.