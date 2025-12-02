Wehrleiter Renè Gundermann konnte Landrat Robert Sesselmann, den stellvertretenden Bürgermeister Christian Dressel, Kreisbrandinspektor Matthias Nüchterlein und den amtierenden Stadtbrandmeister Jörg Lützelberger als Gäste begrüßen.
Am vergangenen Freitag fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Sonneberg-Ost statt.
