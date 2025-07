Man kann es einander auch einfach machen. Oder schwer. Je nach Lesart. Der Redaktion teilte das Rathaus am Montag mit, der Stadt sei keine Anfrage bekannt an Heiko Voigt, was eine etwaige CSD-Schirmherrschaft des Sonneberger Bürgermeisters anbelangt. Eine Regenbogen-Flagge? Wird mithin nicht gehisst wenn am Samstag, 19. Juli, die zweite Auflage des „Christopher Street Day“ in der Spielzeugstadt über die Bühne geht.