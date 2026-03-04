Sonneberg/Coburg: Gedenkfeier für Sternenkinder

Gemeinsam Abschied nehmen

Ebenfalls eine Trauerfeier für „Sternenkinder“ wird angekündigt für Freitag, 13. März, auf dem Coburger Friedhof. Betroffene Familien aus Coburg und dem Landkreis können hier würdevoll Abschied nehmen. Beginn ist um 15 Uhr in der Trauerhalle am Glockenberg. Im Anschluss an die Trauerfeier findet die Beisetzung im „Garten der Sternenkinder“ statt.