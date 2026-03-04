Sonneberg/Coburg: Gedenkfeier für Sternenkinder

Am Freitag, 13. März, findet eine Gedenkfeier für Sternenkinder auf dem Hauptfriedhof statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Feierhalle auf dem Hauptfriedhof in der Neufanger Straße 20.
Am Freitag, 13. März, ist für betroffene Familien Gelegenheit würdevoll Abschied zu nehmen von verstorbenen Kindern.
Am Freitag, 13. März, findet eine Gedenkfeier für Sternenkinder auf dem Hauptfriedhof statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Feierhalle auf dem Hauptfriedhof in der Neufanger Straße 20.
Nach der Werbung weiterlesen
Nach der Begrüßung ziehen die Angehörigen gemeinsam mit Pfarrerin Anke Nagel-Kordak und dem Beisetzer mit der Urne zum Sternenkindergrab. Dort wird im Rahmen einer würdevollen Andacht der verstorbenen Kinder gedacht.
Die Gedenkfeier bietet Raum für Erinnerung, Trauer und Trost. Eingeladen sind alle betroffenen Eltern, unabhängig davon, wie lange der Verlust zurückliegt, heißt es in einer Mitteilung des Sonneberger Rathauses.
Ebenfalls eine Trauerfeier für „Sternenkinder“ wird angekündigt für Freitag, 13. März, auf dem Coburger Friedhof. Betroffene Familien aus Coburg und dem Landkreis können hier würdevoll Abschied nehmen. Beginn ist um 15 Uhr in der Trauerhalle am Glockenberg. Im Anschluss an die Trauerfeier findet die Beisetzung im „Garten der Sternenkinder“ statt.
Gerne können Blumen oder individuelle Gegenstände mitgebracht werden. Gestaltet wird das Gedenken von der ökumenischen Klinikseelsorge des Sana Klinikums Coburg, der Selbsthilfegruppe „Sternenkinder Coburg“, der Schwangerenberatung des Diakonischen Werkes, dem Bestattungshaus Kahl sowie den Mitarbeitern der Stadt Coburg.
Für Fragen zum Beisammensein in Coburg steht die Klinikseelsorge am Sana Klinikum Coburg telefonisch unter der Rufnummer (09561) 22-5219 oder 22-5220 zur Verfügung.