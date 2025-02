Judith und Niko Schlenker müssen in unserer Region eigentlich nicht mehr vorgestellt werden. Als Leiter von Gospel-Workshops sind sie hier und auch weit über die deutschen Landesgrenzen hinweg bekannt. Im Landkreis Sonneberg sind sie schon so etwas wie eine Institution: Seit 1998 gibt es fast durchgehend jährlich mindestens einen Gospel-Workshop in Sonneberg oder Steinach, kündigt Pfarrer Johannes Heinrich an.