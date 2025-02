„Ein beachtliches Ergebnis“ nennt AfD-Kreisverbandsvorsitzende Kati Nimz am Sonntagabend das Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl. Bei Erst- und Zweitstimme liegen die Blauen, bezogen auf den Landkreis, nach Auszählung aller 68 Stimmbezirke zwischen Piesau und Neuhaus-Schierschnitz, die Blauen bei 45,8 Prozent. Anders als bei CDU und Linken der Fall, erteilte die AfD der Anfrage der Redaktion, die Wahlparty vor Ort in der Bahnhofstraße zu verfolgen, am Sonntag eine Absage. Der AfD-nahe Verein „Sonneberg zeigt Gesicht“ – verweisend auf das Hausrecht – wünsche keine Presse in seinen Räumlichkeiten, so Nimz.