Ohne Diskussion, dafür mit 33 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung, bestätigte der Kreistag bei seiner Sitzung am Mittwoch neue Ticketpreise bei der Omnibus Verkehrsgesellschaft (OVG). Wirksam werden diese zum 17. August. Der Kreistag erledigte damit eine Hausaufgabe des Landesverwaltungsamtes, wonach in der Regel im Zeitraum von drei Jahren die Beförderungsentgelte im öffentlichen Linienverkehr an Kosten und Ertragslage des Unternehmens anzupassen sind.