Sonneberg: Bürgerschule feiert Sprachvielfalt beim Bundesweiten Vorlesetag

Für die sonst jüngsten Schülerinnen und Schüler der Schule war es ein besonderer Moment: In den Kitas wurden sie plötzlich zu den „Großen“. Mit Stolz, Verantwortung und viel Freude lasen sie nicht nur vor, sondern spielten ihre Geschichten mit Rollen, Stimmen und kleinen Szenen lebendig nach. Besonders begeistert reagierten die Kita-Kinder, als einzelne Passagen in Erstsprachen wie Türkisch, Arabisch, Ukrainisch oder Rumänisch erklangen.