Sonneberg: Bürgerschule feiert Sprachvielfalt beim Bundesweiten Vorlesetag

Unter dem Motto „Vorlesen spricht Deine Sprache“ wollten sie den jüngeren Kindern Geschichten näherbringen – und wuchsen dabei selbst über sich hinaus.
Mit sichtbarer Aufregung machten sich die Fünftklässler der Bürgerschule am Bundesweiten Vorlesetag auf den Weg zu den Kindergärten Zukunft, Spatzennest und Knirpsenburg.
Für die sonst jüngsten Schülerinnen und Schüler der Schule war es ein besonderer Moment: In den Kitas wurden sie plötzlich zu den „Großen“. Mit Stolz, Verantwortung und viel Freude lasen sie nicht nur vor, sondern spielten ihre Geschichten mit Rollen, Stimmen und kleinen Szenen lebendig nach. Besonders begeistert reagierten die Kita-Kinder, als einzelne Passagen in Erstsprachen wie Türkisch, Arabisch, Ukrainisch oder Rumänisch erklangen.
Die Vielfalt der Stimmen füllte die Räume und ließ die Geschichten ganz neu erscheinen. Erzieherinnen und Lehrkräfte betonten, wie wertvoll der Tag für alle Beteiligten war: Die Fünftklässler stärkten ihr Selbstbewusstsein, während die Kleinen erfuhren, wie spannend Lesen sein kann.
Das Projekt hat eindrucksvoll gezeigt, wie Vorlesen verbindet – über Sprachen und Generationen hinweg. Bereits im Dezember steht der nächste Einsatz an: Dann werden die Schülerinnen und Schüler im örtlichen Altenheim vorlesen.