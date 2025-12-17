Besuch aus Hamburg empfing kürzlich das Sonneberger Stadtarchiv. Dieter Lutz meldete sich als Zeitzeuge des Bombenangriffes vom 14. Februar 1945 und der Tieffliegerangriffe im April 45. Den gebürtigen Sonneberger haben ehemalige Schulkollegen auf das Buch „Sonneberg im Luftkrieg“ von Martina Hunka und Stefan Lutz aufmerksam gemacht. Er hat es sich vom Stadtarchiv nach Hamburg schicken lassen, fand es sehr spannend und interessant und entschloss sich, seine eigenen Erlebnisse mitzuteilen, erklärte Stadtsprecherin Cindy Heinkel.