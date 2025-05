Dreiste Diebe machen nicht mal vor Grabstätten Halt: In den letzten Tagen sind mehrfach Bürger auf die Friedhofsverwaltung zugekommen, die Pflanzen- und Blumendiebstähle zu beklagen hatten. Auf dem Hauptfriedhof in Sonneberg handelt es sich offensichtlich um ein zunehmendes Problem, so Rathaussprecherin Cindy Heinkel.