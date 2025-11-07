Sonneberg: Biberproblematik in der Röthenaue entschärft

Beteiligt waren die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Sonneberg, der Gewässerunterhaltungsverband Steinach/Itz sowie der Bauhof der Stadt Sonneberg.
Zur Entschärfung der aktuellen Biberproblematik in der Röthenaue an der B 89 bei Sonneberg fand am Freitagvormittag, 7. November, ein gemeinsamer Arbeitseinsatz statt.
Beteiligt waren die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Sonneberg, der Gewässerunterhaltungsverband Steinach/Itz sowie der Bauhof der Stadt Sonneberg.
Nach der Werbung weiterlesen
Im Rahmen der Maßnahme wurde der Biberdamm in seiner Höhe reduziert. Dadurch konnte sich die zuvor angestaute Wasserfläche bereits deutlich verringern. Der entlang der Röthen verlaufende Radweg ist damit wieder uneingeschränkt nutzbar.
Zur Vergrämung der Tiere wurde zusätzlich eine sogenannte Kanisterkette angebracht. Zu Beginn der kommenden Woche soll außerdem ein Rohrdurchgang verschlossen werden, um die angrenzende landwirtschaftlich genutzte Grünlandfläche weiter abtrocknen zu lassen.
Mit dem koordinierten Vorgehen soll ein Ausgleich zwischen dem Schutz der Biber und der Sicherung der betroffenen Flächen erreicht werden.