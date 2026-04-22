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  6. Biber stoppen Sanierung des Feldwegs

Sonneberg Biber stoppen Sanierung des Feldwegs

Biberschäden haben den Feldweg an der Röthen unpassierbar gemacht. Wegen Naturschutzauflagen bleibt die Strecke bis auf Weiteres gesperrt.

Sonneberg: Biber stoppen Sanierung des Feldwegs
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Nachdem mehrfach die temporäre Beschilderung von Passanten entfernt worden war, hat ein Mitarbeiter des Bauhofs Sonneberg Mitte der Woche eine stationäre Beschilderung angebracht. Das Verbotsschild (rechtes Foto) inkludiert den Radverkehr, der momentan auf dem Weg nicht durchgängig möglich ist. Foto: Stadt Sonneberg/R. Baumann

Es ist eine beliebte Strecke für Spaziergänger, Gassi-Geher und Radfahrer – der Feldweg entlang der Röthen zwischen dem Sonneberger Ortsteil Bettelhecken und dem Neustadter Ortsteil Wildenheid.

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Wie die Verkehrsbehörde der Stadt Sonneberg allerdings hinweist, ist der Abschnitt an der Querung unterhalb der Bundesstraßenbrücke seit längerer Zeit gesperrt und damit der Weg nicht passierbar.

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Biber verursachen Überschwemmungen in Sonneberg. Im Stadtrat ging es um Schäden, Kosten und begrenzte Möglichkeiten.

Eine mobile Beschilderung wurde sofort nach Bekanntwerden des erheblichen Streckenschadens aufgestellt, blieb aber leider durch unvernünftige Passanten nicht an Ort und Stelle und wurde deshalb ganz aktuell durch eine dauerhafte Anbringung vom Bauhof der Stadt ersetzt.

Bis auf Weiteres wird der Schaden nämlich nicht repariert. Und das hat Gründe. Wegen eines angesiedelten Bibers und seiner Bauwerke im Flussbett hat sich die Röthen bereits im vorigen Winter aufgestaut, für die Überschwemmung von Feldern und die Unterspülung des Flussbettes gesorgt.

Der Biberdamm in der Röthen ist ursächlich für den ausgeschwemmten Weg, der nicht mehr genutzt werden kann. Foto: Stadt Sonneberg/R. Baumann

Wichtige Teile des vorhandenen Weges wurden dabei weggeschwemmt und werden vorerst nicht wieder in Stand gesetzt.

Auf dem Bild ist zu sehen, dass ein neues Bauwerk im Flussbett am Entstehen ist. Foto: Stadt Sonneberg/R. Baumann

Warum? So lange die Biber-Problematik nicht geklärt ist, besteht die realistische Gefahr, dass nun der Weg an den betroffenen Stellen, vor allem unterhalb der Brücke, mit viel Geld saniert wird und das Gleiche wieder passiert.

Den Rad- und Fußgängerweg zu sanieren, so lange die Biberproblematik an der Röthen nicht geklärt ist, wäre reine Geldverschwendung: Das wäre in etwa so, als würde man die Geldscheine direkt die Röthen hinunterfahren lassen - schreibt die Stadt Sonneberg. Foto: Stadt Sonneberg/R. Baumann

An einer Lösung des Dilemmas arbeiten die zuständigen Behörden aus Stadtverwaltung und Landratsamt.

Dazu muss man wissen: Der Biber genießt in Thüringen strengen gesetzlichen Schutz, der von der Unteren Naturschutzbehörde überwacht wird. Es ist demnach verboten, Biber zu fangen, zu verletzen, zu töten oder erheblich zu stören. Auch Dämme, Bauten sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind streng geschützt.

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Für Bürgermeister Heiko Voigt steht fest: „So lange sich die zuständigen Behörden nichts einfallen lassen und sich bewegen, um eine grundsätzliche und nachhaltige Lösung zu finden, müssen wir mit der Störung durch Biber-Bauwerke und den damit verursachten Schäden leben.“

Für die Stadt Sonneberg sei dies – so Voigt – eine völlig unbefriedigende Situation, an der wir außer permanenten Appellen nichts ändern können.