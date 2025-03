Die Zahl der Einwohner ist nicht nur ein netter Fakt am Rande, sondern ist auch finanziell relevant. Am 18. Februar tagte der Oberlinder Ortsteilrat, wobei auch dieses Thema zur Sprache kam. Ortsteilbürgermeister Ralf Wöhner präsentierte dort die aktuellen Zahlen: Im Jahr 2014 lebten 1975 Menschen in Oberlind, 2017 waren es bereits 2128, und aktuell zählt der Sonneberger Stadtteil 2084 Einwohner. Den höchsten Stand der letzten Jahre erreichte Oberlind 2020 mit insgesamt 2206 Einwohnern.