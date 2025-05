„Das Ergebnis missfällt mir“, machte Holger Scheler, Leiter des Sonneberger Stadtbauamtes, deutlich, als er die Abschlussbilanz von minus 45.000 Euro im Stadtrat präsentierte. Scheler ging in seiner Präsentation auf viele Zahlen ein. Obwohl man 65.000 Euro in Fahrzeuge investiert hat, war der Bauhof zum 31. Dezember 2024 schuldenfrei. Laufende Kredite gibt es ebenfalls keine. Neben vielen buchhalterischen Dingen, die sich in Aktiva und Passiva niederschlugen, ging es auch und im Wesentlichen um den Faktor Mensch.