Sonneberg: Bauarbeiten in der Stadtbibliothek haben begonnen

Pünktlich mit der zweiten Kalenderwoche im neuen Jahr haben die für Januar angekündigten Sanierungsarbeiten in der Sonneberger Stadtbibliothek begonnen. Das teilte die Sprecherin der Stadt Sonneberg, Cindy Heinkel, mit.
Den gesamten Januar über ist die Bibliothek für den Besucherverkehr nicht zugänglich.
Nachdem bereits im Jahr 2024 der Eingangs-, Ausleih- und Aufenthaltsbereich der Stadtbibliothek Sonneberg neu gestaltet und optimiert wurde, werden nun weitere Räumlichkeiten wie beispielsweise im Regional- und Sachbuchbereich sowie die Mitarbeiterbüros modernisiert, mit neuem Fußbodenbelag ausgestattet, gemalert und neu möbliert.
Deshalb ist die Bibliothek den gesamten Januar über für Besucherverkehr nicht zugänglich, so die Sprecherin.
Der direkte Zugang zu den Freihandbereichen ist derzeit leider nicht möglich. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen dennoch nicht auf ihren gewohnten Service verzichten und bekommen Medienwünsche einfach nur auf anderem Weg vom Bibliotheksteam erfüllt. Das bedeutet:
Entliehene Bücher, Zeitschriften, CDs und DVDs können wie gewohnt über den Rückgabeautomaten neben dem Rathauseingang abgegeben werden
Größere Medien wie Gesellschaftsspiele und Tonies können über den Bürgerservice des Rathauses zu dessen Öffnungszeiten zurückgegeben werden
Medienwünsche werden in der Zeit von 8 bis 15 Uhr telefonisch unter (03675) 880 262 oder per Mail an bibliothek@stadt-son.de von den Bibliotheksmitarbeiterinnen bearbeitet und können zu den Öffnungszeiten des Rathauses beim Bürgerservice ausleihfertig abgeholt werden
Alle Leihfristen werden auf Anfang Februar terminiert
E-Books, digitale Hörbücher, eMagazines und ePaper sind weiterhin zu jeder Zeit an jedem Ort über die Onleihe mit gültigem Bibliotheksausweis nutzbar
Öffnungszeiten des Rathauses: Di: 08:30 - 12:00 Uhr / 13:00 - 16:00 Uhr, Mi: 08:30 - 12:00 Uhr, Do: 08:30 - 12:00 Uhr / 13:00 - 18:00 Uhr und Fr: 08:30 - 12:00 Uhr