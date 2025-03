Das in Hönbach ansässige Unternehmen hat am 25. Februar Insolvenz angemeldet. Nun gibt der zuständige Insolvenzverwalter Kai Dellit Einblicke in die weiteren Schritte beim Autoteilezulieferer. Dellit erklärte am Montag im Nachgang einer Anfrage der Redaktion vom Donnerstag, dass insbesondere das Auslaufen eines Serienauftrags für ein Verbrennerfahrzeug im Jahr 2024 das Unternehmen in Schieflage gebracht habe. Die schwache Nachfrage nach Elektroautos habe diesen Verlust demnach nicht ausgleichen können.