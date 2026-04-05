 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Auszeichnung im Landtag

Sonneberg Auszeichnung im Landtag

Einen ersten Platz beim Thüringer Demokratiewettbewerb holt sich das Sonneberger Hermann-Pistor-Gymnasium.

Sonneberg: Auszeichnung im Landtag
1
Thadäus König, Präsident des Thüringer Landtags (Mitte), bei der Übergabe der Gewinner-Urkunde an die Sonneberger Gymnasiasten Anna Nagel, Luis-Hendrik Lutz, Emmy-Lou Fischer und Mirijam Gläser. Foto: privat

Schüler des Hermann-Pistor-Gymnasiums durften am Donnerstag im Thüringer Landtag in Erfurt einen ganz besonderen Moment erleben: Mit ihrem Projekt „Spuren jüdischen Lebens in Sonneberg und Coburg“ wurden sie mit dem ersten Platz des landesweiten Demokratiewettbewerbs ausgezeichnet.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

150 Jahre Hermann Pistor: Sonneberger Gymnasium feiert seinen Namensgeber

09.09.2025 14:00 150 Jahre Hermann Pistor Sonneberger Gymnasium feiert seinen Namensgeber

Am 6. September 1875 wurde Hermann Pistor in Sonneberg geboren. 150 Jahre später ehrte man ihn nun am städtischen Gymnasium auch für seine naturwissenschaftlichen Verdienste.

Ausgangspunkt war ein Zeitungsbeitrag in der Neuen Presse Coburg, der einen Stadtrundgang zum jüdischen Leben thematisierte. Die ursprüngliche Idee, diesen Rundgang im Rahmen eines Wandertages einfach nachzugehen, wurde bei einem Gespräch im Lehrerzimmer verworfen – und entwickelte sich zu einer innovativen Projektidee, schildert Evelyn Henniger.

Unsere Empfehlung für Sie

Vortrag in Sonneberg: Auf Staatskritik folgt Haft

29.03.2023 11:50 Vortrag in Sonneberg Auf Staatskritik folgt Haft

Unschuldig im Knast: Der Coburger Dieter Kellouche berichtete dieser Tage auf Einladung des Sonneberger Bürgerbüros über seine fast fünfjährige Leidenszeit in Gefängnissen der Vereinigten Arabischen Emirate.

„In einem intensiven Prozess wurde geplant, diskutiert, verworfen und neu gedacht. Daraus entstand eine länderübergreifende Stadtexkursion in Sonneberg und Coburg“, so die Lehrerin. Das Projekt erstreckte sich über mehrere Wochen und verband wissenschaftliche Inputphasen mit selbstständiger Schülerforschung sowie Exkursionen. Gäste wie der Historiker Thomas Schwämmlein und Hubertus Habel bereicherten die Arbeit mit wertvollen Impulsen, erläutert Geschichtslehrer Severin Walter.

Unsere Empfehlung für Sie

Landkreis Sonneberg: AfD räumt auch bei den Jugendlichen ab

15.03.2025 15:00 Landkreis Sonneberg AfD räumt auch bei den Jugendlichen ab

Jung, naiv und leicht beeinflussbar werden junge Wähler oft betitelt. Sehr unkritisch mit ihrer eigenen Meinung rechtfertigen viele die Wahlentscheidungen der Erst- und Zweitwähler mit schierem Leichtsinn. Wie stehen die Sonneberger Teenager im Vergleich da?

Während der Exkursionen in Sonneberg und Coburg präsentierten die Schüler Forschungsergebnisse und entwickelten Beiträge zur Erinnerungskultur. So entstand ein digitaler Adventskalender auf Instagram, ergänzt von Infotafeln und QR-Codes vor Ort.

Das Projekt, so Walter und Henniger, versteht sich als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart – und als aktives Zeichen gegen Antisemitismus und Geschichtsvergessenheit.