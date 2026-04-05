Sonneberg: Auszeichnung im Landtag

Landkreis Sonneberg AfD räumt auch bei den Jugendlichen ab

Jung, naiv und leicht beeinflussbar werden junge Wähler oft betitelt. Sehr unkritisch mit ihrer eigenen Meinung rechtfertigen viele die Wahlentscheidungen der Erst- und Zweitwähler mit schierem Leichtsinn. Wie stehen die Sonneberger Teenager im Vergleich da?