Haus-, Fach-, Klinikärzte und Therapeuten aus der gesamten Region nutzten dieser Tage die Gelegenheit zum Austausch im Schlossberg-Hotel. Martina Stauch, die in ihren beiden Praxen in Sonneberg und Kronach Krebspatienten behandelt, hatte zum nunmehr bereits 16. Mal zum „Sonneberger Onkologiegespräche“ eingeladen. Die Fachärztin für Inneres, Hämatologie, Onkologie und Gerinnung hieß das Publikum willkommen. Den Reigen der Vorträge eröffnete zunächst Steffi Busch, Frauenärztin am MVZ Mühlhausen, mit dem Schwerpunktthema Gynäkologie. Auf „Neues von soliden Tumoren unterhalb des Zwerchfells“ lautet hernach der Beitrag von Thomas Stauch von der Praxis für Hämatologie und Onkologie in Jena. Der promovierte Mediziner Max Bittrich von der Onkologie-Gemeinschaftspraxis in Erfurt widmete sich neuen Forschungsansätzen zu Hämatologie.