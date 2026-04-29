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  6. Austausch für pflegende Angehörige

Sonneberg Austausch für pflegende Angehörige

Am 6. Mai ist der Tag der pflegenden Angehörigen. Aus diesem Anlass möchte die Selbsthilfegruppenkontaktstelle Sonneberg Betroffenen zusammenbringen.

Sonneberg: Austausch für pflegende Angehörige
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Jens Neugebauer. Foto: Landratsamt

Pflegende Angehörige sind eine tragende Säule des Gesundheitssystems. Sie übernehmen Tag für Tag Aufgaben, die sonst professionelle Dienste leisten würden – meist zu Hause, meist unbezahlt und oft über viele Jahre hinweg. Sie helfen beim Aufstehen, bei der Körperpflege, beim Essen, bei Medikamenten, bei Arztbesuchen, bei der Organisation des gesamten Alltags. Und sie tun dies nicht in festen Arbeitszeiten – sondern rund um die Uhr.

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„Was von außen häufig selbstverständlich wirkt, ist im Inneren vieler Betroffener eine enorme Belastung: Der Alltag ist nicht mehr frei gestaltbar, Pausen werden selten, eigene Bedürfnisse rücken immer weiter in den Hintergrund. Viele pflegende Angehörige beschreiben es ähnlich: Man ist ständig verantwortlich – und verliert dabei Stück für Stück sich selbst aus dem Blick“, ist Jens Neugebauer, Leiter der Selbsthilfegruppenkontaktstelle Sonneberg (KISS), sicher. Pflege finde überwiegend im privaten Raum statt. Genau deshalb werde sie gesellschaftlich oft unterschätzt.

Diese Unsichtbarkeit hat Folgen: Belastungen werden spät erkannt, Hilfen zu selten in Anspruch genommen und Grenzen häufig erst dann wahrgenommen, wenn die Erschöpfung bereits sehr groß ist. Fachlich ist gut belegt: Dauerhafte Belastung ohne ausreichende Entlastung kann zu gesundheitlichen Einschränkungen führen – etwa durch chronischen Stress, Schlafmangel, Erschöpfungssymptome oder soziale Isolation.

Trotzdem erleben viele Betroffene einen starken inneren Anspruch und meinen, dass schaffen zu müssen und dass es schon irgendwie geht. Doch Pflege darf nicht bedeuten, sich selbst dauerhaft zu überfordern.

Für pflegende Angehörige gibt es verschiedene Hilfsangebote, zum Beispiel Pflegeberatung durch die Pflegekassen und Pflegestützpunkte, Entlastungsangebote wie Tagespflege, Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege, Pflegekurse und Schulungen für den Alltag sowie Informations- und Unterstützungsangebote vor Ort. „Diese Hilfen sind nicht zusätzlich, sondern ein wichtiger Bestandteil, um Pflege langfristig leisten zu können. Denn gute Pflege braucht auch Entlastung der Pflegenden“, so Neugebauer weiter.

Austausch ist wichtig

Neben professioneller Unterstützung spielt ein weiterer Faktor eine zentrale Rolle: der Austausch mit Menschen in ähnlicher Situation. In Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige treffen sich Betroffene auf Augenhöhe. Hier gibt es keine Rollen, keine Bewertungen – sondern Verständnis. Gespräche entstehen dabei vor allem aus gemeinsamen Erfahrungen. Wie strukturiere ich den Tag besser, wie gehe ich mit Überforderung um, wo finde ich kleine Entlastungsmöglichkeiten im Alltag oder wie setzen andere Grenzen, ohne sich schuldig zu fühlen, sind Fragen, die gemeinsam besprochen werden können. Oft sind es nicht große Lösungen, sondern kleine praktische Hinweise, die den Alltag spürbar erleichtern. Und ebenso wichtig ist das Gefühl, verstanden zu werden, ohne lange erklären zu müssen. Selbsthilfe bedeutet nicht, Probleme zu verdrängen. Sie bedeutet, sie gemeinsam zu tragen.

Einladung der Kontaktstelle

Die Selbsthilfegruppenkontaktstelle Sonneberg möchte pflegende Angehörige zusammenbringen – für Austausch, gegenseitige Unterstützung und Stärkung im oft herausfordernden Pflegealltag. Ziel ist es Jens Neugebauer zufolge, einen Raum zu schaffen, in dem Erfahrungen geteilt, Fragen gestellt und Entlastung gefunden werden kann. Interessierte sind eingeladen, sich bei der Selbsthilfegruppenkontaktstelle unter (03675) 87 13 61 zu melden. „Pflegende Angehörige leisten einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Damit diese Aufgabe langfristig bewältigt werden kann, braucht es mehr als Anerkennung: nämlich konkrete Unterstützung, Entlastung – und Menschen, die einander nicht allein lassen. Denn am Ende gilt: Pflege gelingt besser, wenn niemand sie allein tragen muss“, ermuntert der Leiter der Kontaktstelle Betroffene.