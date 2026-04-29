Sonneberg: Austausch für pflegende Angehörige

Austausch ist wichtig

Neben professioneller Unterstützung spielt ein weiterer Faktor eine zentrale Rolle: der Austausch mit Menschen in ähnlicher Situation. In Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige treffen sich Betroffene auf Augenhöhe. Hier gibt es keine Rollen, keine Bewertungen – sondern Verständnis. Gespräche entstehen dabei vor allem aus gemeinsamen Erfahrungen. Wie strukturiere ich den Tag besser, wie gehe ich mit Überforderung um, wo finde ich kleine Entlastungsmöglichkeiten im Alltag oder wie setzen andere Grenzen, ohne sich schuldig zu fühlen, sind Fragen, die gemeinsam besprochen werden können. Oft sind es nicht große Lösungen, sondern kleine praktische Hinweise, die den Alltag spürbar erleichtern. Und ebenso wichtig ist das Gefühl, verstanden zu werden, ohne lange erklären zu müssen. Selbsthilfe bedeutet nicht, Probleme zu verdrängen. Sie bedeutet, sie gemeinsam zu tragen.