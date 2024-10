Sonneberg: Aufpasser bitten zu Kaffeepause und Plausch

„Wollten Sie schon immer Mal bei einem Kaffee ungezwungen mit den Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen? Die eine Frage stellen, die Ihnen immer wieder in den Sinn kommt, wenn Sie einen Streifenwagen sehen? Oder einfach herausfinden, wer die Frauen und Männer in der Uniformen sind und was sie täglich leisten?“ All dies könne man bei einer Einladung auf einen Kaffee mit uns besprechen, so Saalfelds Polizeisprecherin Stefanie Kurat.